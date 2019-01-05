5-6 января президент Украины осуществит двухдневный рабочий визит в Турцию

Президент Украины Петр Порошенко совершит рабочий визит в Турецкую Республику, где примет участие в церемонии подписания Томаса об автокефалии Православной церкви Украины и проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Украины в субботу утром.

"Глава государства примет участие в церемонии подписания Томоса Вселенским Патриархом Варфоломеем, в торжественной церемонии вручения Томоса и в божественной литургии, которая будет совместно отправлена Вселенским Патриархом Варфоломеем и митрополитом Епифанием" – говорится в сообщении, на официальном сайте главы украинского государства.

Программой визита также предусмотрена встреча президента Украины с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.