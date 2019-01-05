События

07:24 05.01.2019

Боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

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Боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

 Боевики незаконных вооруженных формирований 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"4 января российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями не зафиксировано…. За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранений"- говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Опорные пункты ВСУ были обстреляны из гранатометов, различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Вильный на Луганском направлении и дважды вблизи населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении.

"В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства" – отметили в штабе ООС.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал" – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки разведки, двое боевиков погибло и один получил ранения.

Теги: #оос #сводка #украина
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