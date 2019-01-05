Заболеваемость гриппом пошла на спад – Минздрав

В Украине за последнюю неделю на 10% снизился уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Гриппом и ОРВИ за последнюю неделю 2018 заболели более 191 000 человек. И несмотря на то, что эпидемии не зафиксирована, эпидемические пороги превышены в 5 областях: Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Сумской и Одесской" – говорится в сообщении, на официальном сайте ведомства.

С начала эпидемического сезона, который пришелся на конец сентября, от гриппа вакцинировались 153000 жителей.

За две недели до нового года в Украине гриппом и ОРВИ заболели более 216 000 человек, Четверо заболевших скончались.