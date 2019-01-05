Полицейские выдворили из страны "криминального авторитета" по прозвищу Тимур

мельницкие полицейские выдворили из страны криминального "авторитета", 36 летнего гражданина Грузии который отбывал наказание в Райковецкой исправительной колонии за ограбление, сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

"Работники уголовного розыска ГУ НП в Хмельницкой области совместно с коллегами из управления стратегических расследований, и сотрудниками управления Государственной миграционной службы выдворили за пределы Украины с запретом дальнейшего въезда 36-летнего гражданина Грузии, который отбывал наказание в Райковецкой исправительной колонии за ограбление и имел статус "смотрящего за зоной"" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ НП Украины в Хмельницкой области в пятницу вечером.

В декабре 2014 году данный гражданин был осужден по ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины. Решение о принудительном выдворении гражданина Грузии за пределы Украины с запретом дальнейшего въезда принял Хмельницкий горрайонный суд.

"4 января, сотрудники криминальной полиции ГУНП в Хмельницкой области доставили мужчину в аэропорт Борисполь, откуда самолетом отправили в страну происхождения" – отметили полицейские.