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04:03 05.01.2019

Руководителю службы автомобильных дорог Ивано-Франковской области сообщено о подозрении - Генпрокуратура

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Руководителю службы автомобильных дорог Ивано-Франковской области сообщено о подозрении - Генпрокуратура

Одному из руководителей службы автомобильных дорог Ивано-Франковской области вручено уведомление о подозрении по факту растраты бюджетных средств на сумму более 105 миллионов гривен во время проведения ремонтных работ на трассе Н-10 "Стрий-Мамалыга", сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины

"Досудебным расследованием установлено завышение в два раза цены на отдельные материальные ресурсы, использованные при выполнении вышеуказанных работ (оказание услуг), что привело к нанесению ущерба государственному бюджету на сумму более 105 миллионов гривен" – говорится в сообщении, на официальном сайте Генпрокуратуры в пятницу.

"Одному из руководителей службы автомобильных дорог в Ивано-Франковской области вручено извещение о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины" – подытожили в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Теги: #ивано_франковская #украина #подозрение #чиновник
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