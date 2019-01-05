Руководителю службы автомобильных дорог Ивано-Франковской области сообщено о подозрении - Генпрокуратура

Одному из руководителей службы автомобильных дорог Ивано-Франковской области вручено уведомление о подозрении по факту растраты бюджетных средств на сумму более 105 миллионов гривен во время проведения ремонтных работ на трассе Н-10 "Стрий-Мамалыга", сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины

"Досудебным расследованием установлено завышение в два раза цены на отдельные материальные ресурсы, использованные при выполнении вышеуказанных работ (оказание услуг), что привело к нанесению ущерба государственному бюджету на сумму более 105 миллионов гривен" – говорится в сообщении, на официальном сайте Генпрокуратуры в пятницу.

"Одному из руководителей службы автомобильных дорог в Ивано-Франковской области вручено извещение о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины" – подытожили в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.