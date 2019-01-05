События

02:54 05.01.2019

Пираты захватили нескольких моряков в Гвинейском заливе - отраслевой портал

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Судно MSC MANDY (флаг Панамы), на борту которого находились 24 члена экипажа, в том числе 23 гражданина России и один гражданин Украины, подверглось пиратскому нападению во время дрейфа в 20 милях от берега на траверзе порта Котоноу (Бенин) в Гвинейском заливе, сообщает отраслевой портал "Портньюс" со ссылкой на данные Государственного морского спасательно-координационного центра (ГМСКЦ) Росморречфлота.

По данным отраслевого агентства "Портньюс", на борт судна ворвались 7 - 9 человек, вооруженные огнестрельным автоматическим оружием (3 единицы АК - 47) и холодным оружием (ножи, мачете). Пираты начали грабить экипаж. Через два часа бандиты покинули судно, похитив шесть членов экипажа, все граждане РФ (капитан, старший помощник капитана, 3-й помощник капитана, боцман, фиттер - сварщик, повар). Среди оставшихся 18 членов экипажа раненых, пострадавших нет. После нападения, по указанию судовладельца, судно последовало на рейд порта Лагос. На рейде порта Лагос на борт прибыл подменный старший помощник капитана для помощи в проводке судна в порт Котоноу (Бенин), куда планируется прибытие шести членов экипажа взамен похищенных.

Теги: #судоходство #россия #мир #пираты
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