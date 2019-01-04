Минздрав отстранил гендиректора ГП "Электронное здоровье" Мацуя на время проверки соблюдения им условий контракта

Министерство здравоохранения Украины создало комиссию для проверки соблюдения гендиректором госпредприятия "Электронное здоровье" Дениса Мацуя условий его контракта и отстранило его от выполнения обязанностей на время проверки.

Соответствующий приказ Минздрава от 2 января размещен на сайте ведомства.

Согласно приказу, созданная Минздравом комиссия проверит выполнение гендиректором госпредприятия условий его контракта от 15 мая 2018.

Выводы и результаты проверки будут подготовлены к 16 января.

На время отстранения Д. Мацуя обязанности гендиректора госпредприятия будет выполнять начальника отдела безопасности и кадрового обеспечения Роман Егорченко.

Как сообщалось, Д.Мацуй, победивший в конкурсе на должность генерального директора госпредприятия "Электронное здоровье", был назначен на эту должность 15 мая 2018 года.

До 2017 Д.Мацуй являлся коммерческим директором и директором по маркетингу компании OpsWay. Иимеет 11 лет опыта в сфере создания и внедрения ІТ-проектов, специалист в организационном менеджменте, стратегическом планировании и управлении, ведении проектов, запуске новых продуктов и услуг.

ГП "Электронное здоровье" создано для обеспечения функционирования и развития информационных и телекоммуникационных электронных систем в сфере здравоохранения. Его основными задачами является техническое обеспечение создания, внедрения, эксплуатации программно-информационных систем, ведение реестров, разработка систем управления электронными базами, а также создание необходимой для этого нормативно-правовой базы.

Предприятие также координирует внедрение на местах программно-технических средств для использования электронных систем в сфере здравоохранения. Минздрав планировал, что функции администрирования и дальнейшего развития электронной системы здравоохранения eHealth, созданной для реализации в рамках медицинской реформы принципа "деньги идут за пациентом" будут переданы ГП "Электронное здоровье" к началу лета.