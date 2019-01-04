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21:52 04.01.2019

В Киеве перекрыт канал нелегальной миграции граждан из стран Юго-Восточной Азии в ЕС - Нацполиция

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В Киеве перекрыт канал нелегальной миграции граждан из стран Юго-Восточной Азии в ЕС - Нацполиция

Полицейские Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Национальной полиции Украины перекрыли канал незаконной миграции граждан стран Юго-Восточной Азии в страны Европейского Союза, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Предварительно установлено, что иностранцев незаконно переправили из Российской Федерации на территорию Украины, чтобы впоследствии осуществить нелегальный транзит в одну из стран Западной Европы" – говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в пятницу вечером.

В результате комплекса оперативных мероприятий, было установлено местонахождении группы нелегальных мигрантов в Киеве. В одном из столичных хостелов обнаружили 25 граждан Республики Бангладеш без каких-либо документов.

"В ходе опроса иностранные граждане сообщили, что на территорию Украины их незаконно переправили из Российской Федерации. За свой нелегальный транзит в одну из стран Западной Европы они заплатили в среднем около восьми $ 8000" – отметили в полиции.

Иностранцы переданы сотрудникам миграционной службы Украины, а их дальнейшую судьбу решит суд.

"Открыто уголовное производство по ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины" – подытожили в полиции.

Правоохранители разыскивают организаторов незаконного бизнеса.

Согласно санкции статьи им грозит наказание - до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Теги: #мигранты #украина #нацполиция
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