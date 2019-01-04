События

18:42 04.01.2019

Предстоятель ПЦУ 7 января совершит литургию в Софийском соборе, Томос выставят для всеобщего обозрения

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Предстоятель ПЦУ 7 января совершит литургию в Софийском соборе, Томос выставят для всеобщего обозрения

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний 7 января совершит Божественную литургию в соборе Святой Софии.

Об этом сообщается на страничке митрополита Епифания в соцсети Фейсбук в пятницу.

Богослужение начнется в 10.00. "В совместной молитве запланировано участие президента Украины, председателя Верховной Рады, народных депутатов, членов Кабинета министров, украинской интеллигенции, капелланов и волонтеров", - отмечается в сообщении.

Во время богослужения в соборе Святой Софии будет находиться Томос. Однако 7 января вход в собор и на его территорию будет ограничен из соображений безопасности. Желающие смогут посмотреть богослужение по установленному на Софийской площади большому экрану.

"После литургии Томос будет перенесен для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с 8.00 до 18.00", - отмечается в сообщении.

Вход в трапезный храм Софии Киевской, где будет находиться Томос, - свободный.

Теги: #церковь #пцу #томос #литургия
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