События

18:38 04.01.2019

Боевики в пятницу один раз нарушили режим тишины в зоне ООС, украинский военный получил повреждения

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Боевики в пятницу один раз нарушили режим тишины в зоне ООС, украинский военный получил повреждения

Незаконные вооруженные формирования в пятницу с начала суток по 18.00 один раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, один украинский военнослужащий получил повреждения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении суток, с 00.00 по 18.00, российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не зафиксировано. (…) Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий объединенных сил получил повреждения", - говорится в сводке пресс-центра на странице в Фейсбуке.

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе хутора Вильный на Луганском направлении.

"Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии столкновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - подчеркнули в пресс-центре штаба ООС.

Теги: #оос #режим_тишины
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