События

18:23 04.01.2019

Вселенский патриарх Варфоломей призвал глав Церквей признать Православную церковь Украины

1 мин читать
Вселенский патриарх Варфоломей призвал глав Церквей признать Православную церковь Украины

Вселенский патриарх Варфоломей в обращении к патриархам и архиепископам автокефальных православных церквей призвал поддержать предоставление автокефалии новосозданной Православной церкви Украины (ПЦУ).

"Осуществление всех (наших) усилий ожидается 6 января, в день Богоявления, когда мы намерены даровать Томос об автокефалии и проводить совместную службу с предстоятелем автокефальной православной церкви (Украины)", - цитирует письмо патриарха Варфоломея греческий сайт orthodoxia.info в пятницу.

По его словам, представители украинского духовенства начали прибывать на Фанар, а иерархи поместных православных церквей должны "изучить детали письма, чтобы, в свою очередь, приступить к признанию новой церкви".

Патриарх отметил: "Мы информируем Вас (о ситуации в Украине), выражая наше братское доверие к Вашему Блаженству и прекрасно зная волю и изъявленное желание Украины… (также как и) ответственность, которую несет церковь Константинополя в решении всех церковных вопросов… Вы согласитесь с этими усилиями... и признаете Украинскую церковь как автокефальную церковь...".

Он также подчеркнул, что если главы Церквей будут игнорировать братьев в Украине, "у нас не будет никакого оправдания … в Судный день".

Как известно, процедура предоставления Томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) начнется в субботу, 5 января, в Стамбуле. Томос будет торжественно вручен Вселенским патриархом Варфоломеем предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию 6 января после Божественной литургии.

Теги: #церковь #варфоломей #пцу
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Предстоятель ПЦУ 7 января совершит литургию в Софийском соборе, Томос выставят для всеобщего обозрения

Порошенко, Парубий и митрополит Епифаний 5-6 января посетят Турцию и примут участие в церемонии подписания Томоса

УПЦ (МП) построила на территории Киево-Печерского заповедника 16 корпусов, что дает право Украине расторгнуть аренду – экс-директор заповедника Кролевец

Проверяющая святыни Киево-Печерской лавры комиссия Минкульта молчит, поскольку установила факты подмены мощей, предполагает нардеп Игорь Луценко

Митрополит Епифаний: через год мы получим единую сильную поместную ПЦУ

Советник президента Павленко назвал бредом информацию о якобы подготовке исков по прекращению аренды общинами УПЦ (МП)

Предстоятель ПЦУ: Двери нашей Церкви открыты для всех православных Украины

Житель Донецкой области похитил из местной церкви "мощи Георгия Победоносца" – полиция

Глава РПЦ призвал патриарха Варфоломея отказаться от предоставления автокефалии новосозданной Церкви Украины

ПЦУ сможет обрести статус патриархата, когда пройдет этап становления, подчеркивает ее предстоятель

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики в пятницу один раз нарушили режим тишины в зоне ООС, украинский военный получил повреждения

Порошенко получил еще 549 млн грн дивидендов от переданного в управление бизнеса

В Днепре в мусорном баке обнаружен чемодан с трупом девушки

Боевики продолжают минировать территории вдоль линии разграничения на Донбассе – СЦКК

В киевском Гидропарке в воде обнаружено тело женщины

АМКУ опасается блокирования его работы в связи с поправками в Налоговый кодекс

Общественный совет международных экспертов инициировал вето 8 кандидатов в ВАКС - ЦПК

В Запорожской области возобновлено движение транспорта на автодороге Одесса – Мелитополь – Новоазовск

Украинцы увеличили в Эстонии число временных иностранных работников

Главу райгосадминистрации во Львовской области задержали на взятке

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА