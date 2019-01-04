Вселенский патриарх Варфоломей призвал глав Церквей признать Православную церковь Украины

Вселенский патриарх Варфоломей в обращении к патриархам и архиепископам автокефальных православных церквей призвал поддержать предоставление автокефалии новосозданной Православной церкви Украины (ПЦУ).

"Осуществление всех (наших) усилий ожидается 6 января, в день Богоявления, когда мы намерены даровать Томос об автокефалии и проводить совместную службу с предстоятелем автокефальной православной церкви (Украины)", - цитирует письмо патриарха Варфоломея греческий сайт orthodoxia.info в пятницу.

По его словам, представители украинского духовенства начали прибывать на Фанар, а иерархи поместных православных церквей должны "изучить детали письма, чтобы, в свою очередь, приступить к признанию новой церкви".

Патриарх отметил: "Мы информируем Вас (о ситуации в Украине), выражая наше братское доверие к Вашему Блаженству и прекрасно зная волю и изъявленное желание Украины… (также как и) ответственность, которую несет церковь Константинополя в решении всех церковных вопросов… Вы согласитесь с этими усилиями... и признаете Украинскую церковь как автокефальную церковь...".

Он также подчеркнул, что если главы Церквей будут игнорировать братьев в Украине, "у нас не будет никакого оправдания … в Судный день".

Как известно, процедура предоставления Томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) начнется в субботу, 5 января, в Стамбуле. Томос будет торжественно вручен Вселенским патриархом Варфоломеем предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию 6 января после Божественной литургии.