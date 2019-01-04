Порошенко получил еще 549 млн грн дивидендов от переданного в управление бизнеса

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал получение дивидендов в размере 548 млн 678 тыс 680 грн от трастового управляющего Rothschild Trust Schweiz AG.

Соответствующее сообщение о существенном изменении в имущественном состоянии опубликовано главой государства в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, 1 января 2019 года.

Также в сообщении содержится информация о получении П.Порошенко дивидендов от ПАО ЗНКИФ "Прайм Эссетс Капитал" в размере 24 млн 217 тыс 129 грн.

В реестре также зафиксировано получение от Rothschild Trust Schweiz AG предыдущего транша дивидендов в размере 556 млн 742 тыс 460 грн, которое П.Порошенко задекларировал 26 декабря 2018 года.

Как сообщалось, трастовый управляющий Rothschild Trust (Schweiz) рассмотрел результаты многолетней деятельности по управлению корпорацией Roshen и впервые за три года принял решение перечислить П.Порошенко долю прибыли (дивиденды) в размере более 556,7млн грн, из которых в бюджет будет уплачено почти 60 млн грн налогов, из них военный сбор составит около 8 млн грн.

"Дивиденды, которые поступают теперь за три года, Порошенко направляет на прозрачную с финансовой точки зрения популяризации развития государственности, идей евроатлантической интеграции, поддержку создания единой поместной православной церкви, развития украинского языка. На политрекламу Порошенко также тратит собственные средства, - в отличие от многих других политиков, которые оплачивают ролики и борды за счет бюджета или вообще не могут объяснить источников поступления денег", - заявили в администрации президента.

В заявлении также отмечалось, что часть средств, полученных от Rothschild Trust (Schweiz), будут направлены на благотворительность.

В пресс-службе напомнили, что П.Порошенко передал "Roshen" в доверительную собственность Rothschild после того, как компания по объективным причинам не смогла найти покупателя. Липецкая фабрика "Roshen" (РФ) закрыта в начале прошлого года. "Продажу прошлом месяце машино- и судостроительной компании "Кузница на Рыбальском" так же следует рассматривать как выполнение обещания продать бизнес-активы", - отметили в администрации президента.

ПАО ЗНКИФ "Прайм Эссетс Капитал" (ранее - "Фонд "Петра Порошенко", Киев) до последнего времени выступало основным акционером ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (ранее - ПАО "Ленинская кузня", Киев) с пакетом в 73,9067% акций приватизированного в 1995 году судозавода. Уставный капитал ЧАО составляет 168 млн 87тыс. 346 рн.

В сентябре группа "ТАС" Сергея Тигипко сообщила о предварительной договоренности о покупке судозавода, 15 ноября корпоративные инвестфонды "Прайм Эссетс Капитал" и "ВИК" сообщили о подписании с кипрской Еwins Ltd пакета документов о продаже "Кузни на Рыбальском". ЧАО 20 ноября официально сообщило в системе раскрытия информации НКЦБФР о приобретении кипрской Еwins Ltd суммарного пакета акций компании в размере 94,0348%, Максимальная оценка стоимости приобретенного пакета, по данным эмитента - $300 млн.

22 декабря подконтрольная С.Тигипко Еwins Ltd, владеющая на тот момент 94% акций ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском", объявила о принудительном выкупе акций у миноритариев ЧАО.