В Днепре в мусорном баке обнаружен чемодан с трупом девушки

Чемодан с трупом девушки обнаружен в мусорном баке возле жилого дома на проспекте Героев в г.Днепр.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, умершую девушку нашли в пятницу около 15.00.

На месте работает следственно-оперативная группа, кинолог и эксперт. По результатам предварительного осмотра, умершая - в возрасте от 20 до 30 лет, ее личность устанавливается. На теле отсутствуют видимые следы насильственной смерти.

В рамках открытого по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины уголовного производства полиция предпринимает ряд первоочередных следственных действий для установления личности погибшей и обстоятельств преступления. Для установления причины смерти тело женщины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.