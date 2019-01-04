События

18:03 04.01.2019

В Днепре в мусорном баке обнаружен чемодан с трупом девушки

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Чемодан с трупом девушки обнаружен в мусорном баке возле жилого дома на проспекте Героев в г.Днепр.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, умершую девушку нашли в пятницу около 15.00.

На месте работает следственно-оперативная группа, кинолог и эксперт. По результатам предварительного осмотра, умершая - в возрасте от 20 до 30 лет, ее личность устанавливается. На теле отсутствуют видимые следы насильственной смерти.

В рамках открытого по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины уголовного производства полиция предпринимает ряд первоочередных следственных действий для установления личности погибшей и обстоятельств преступления. Для установления причины смерти тело женщины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Теги: #днепр #полиция
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Интерфакс-Украина
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