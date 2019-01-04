Боевики продолжают минировать территории вдоль линии разграничения на Донбассе – СЦКК

Действующие на востоке Украины незаконные вооруженные формирования продолжают минировать территории вблизи линии разграничения сторон, подвергая опасности мирных граждан Донбасса, сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook в пятницу со ссылкой на данные украинской стороны Совместного центра по координации и контролю сторон (СЦКК).

"По данным отчета СММ ОБСЕ… 31 декабря прошлого года наблюдатели Миссии впервые зафиксировали два предупредительных знака о минной опасности, которые были прикреплены к забору возле въезда на территорию объекта в г.Дебальцево… А уже 2 января текущего года наблюдатели впервые увидели по меньшей мере восемь предупредительных знаков о минной опасности, размещенных на стенах и разбитых окнах объекта в жилом районе на южном конце ул.Ленина в Докучаевске", - говорится в сообщении.

В украинской стороне СЦКК отмечают, что работы по выявлению и уничтожению взрывоопасных предметов возле линии разграничения сторон проводит исключительно украинская сторона, в то время как боевики и оккупационная администрация "демонстрируют лишь заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта и ухудшении гуманитарной ситуации на Донбассе".