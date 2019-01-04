В киевском Гидропарке в воде обнаружено тело женщины

Труп неизвестной женщины, по предварительной информации, без явных телесных повреждений обнаружен в водоеме в киевском Гидропарке.

Как сообщает в пятницу отдел коммуникации полиции Киева, около 14.30 в Днепровское управление полиции поступило сообщение о том, что в водоеме в зоне отдыха "Гидропарк" обнаружили труп неизвестной женщины. На место выехали следственно-оперативные группы, эксперты и спасатели.

По предварительной информации, видимых телесных повреждений на теле судмедэксперт не обнаружил. Для установления причин смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Данный факт зарегистрирован в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Днепровского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации события. Личность потерпевшей и обстоятельства ее смерти устанавливаются.