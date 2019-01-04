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16:37 04.01.2019

Общественный совет международных экспертов инициировал вето 8 кандидатов в ВАКС - ЦПК

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Общественный совет международных экспертов инициировал вето 8 кандидатов в ВАКС - ЦПК

Общественный совет международных экспертов (ОСМЭ) инициировал ветирование первых восьми "сомнительных" кандидатов в Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС), сообщает общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).

Как сообщается на сайте ЦПК, в пятницу в Киеве состоялось первое заседание общественного совета международных экспертов, во время которого были рассмотрены восемь кандидатур в ВАКС.

"Под вопросом оказались кандидаты Оксана Голуб, Анатолий Квятковский, Анатолий Загородний, Игорь Штульман, Юрий Кулинич, Дмитрий Тишко, Тарас Заец и Евгений Мартынов. По мнению международных экспертов, есть обоснованные сомнения относительно соответствия этих кандидатов критериям отбора судей будущему Высшему антикоррупционному суду", - сказано в сообщении.

В ЦПК отмечают, что теперь общественный совет международных экспертов должен обратиться к Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), чтобы совместно провести заседание, на которое пригласят упомянутых кандидатов. "Во время заседания проведут голосование, соответствуют ли кандидаты критериям добропорядочности и профессионализма. Если девять членов ВККС и три из шести членов ОСМЭ не подтвердят соответствие кандидата, он не сможет претендовать на должность судьи", - пояснили в ЦПК.

В конце декабря ВККС опубликовала список кандидатов в ВАКС, которые успешно сдали экзамены. После этого к работе приступил общественный совет международных экспертов, у которого есть 30 дней - до 26 января - для ветирования сомнительных кандидатов. Впоследствии ВККС по своему усмотрению выберет победителей конкурса из оставшихся кандидатов.

Теги: #цпк #осмэ #вакс
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