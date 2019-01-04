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16:12 04.01.2019

В Запорожской области возобновлено движение транспорта на автодороге Одесса – Мелитополь – Новоазовск

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В Запорожской области возобновлено движение транспорта на автодороге Одесса – Мелитополь – Новоазовск

В Запорожской области частично сняты ограничения и возобновлено движение транспортных средств на международной автомобильной дороге М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск.

Как сообщает "Укравтодор" на странице в соцсети Фейсбук, с 14:30 пятницы в связи с проведением комплекса мероприятий по очистке дорожного покрытия от снега и обработке его противогололедными материалами сняты ограничения и возобновлено движение транспортных средств на автодороге общего пользования государственного значения М -14 Одесса -Мелитополь Новоазовск, км 400 + 531 - 442 + 731.

Ранее в этот день "Укравтодор" сообщил о введении с 11:00 ограничения проезда крупногабаритного, грузового и пассажирского транспорта на шести дорогах Запорожской области.

Движение, в частности, было ограничено на таких автодорогах государственного значения: М-18 Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта, км 299 + 491 - км 405 + 091; М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск (на пл. Таганрог), км 400 + 531 - 442 + 731 (предел; км 556 + 000 - км 604 + 086; Н-30 Васильевка - Бердянск, км 7 +000 - км 143 + 000.

Кроме того, движение транспорта ограничено на автодорогах Р-37 Энергодар - Васильевка, км 35 + 132 - км 74 + 479; Т-08-19 Бильмак - / М-14 / км 0 + 000 - км 51 + 015 и Т-08-21 / Н-30 / - Приморск, км 0 +000 - км 36 +000.

Теги: #дороги #укравтодор #погода
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