События

15:58 04.01.2019

Украинцы увеличили в Эстонии число временных иностранных работников

1 мин читать
Украинцы увеличили в Эстонии число временных иностранных работников

Получившие разрешения на безвизовое посещение стран Европейского союза жители Украины резко увеличили число работников, прибывших в Эстонию в поисках краткосрочной работы.

Число краткосрочно зарегистрированных работников выросло по сравнению с позапрошлым годом в 2,6 раза - почти до 20 000 человек, большую часть работников составляли украинцы, сообщил в пятницу департамент полиции и пограничной охраны.

Так, если в 2016 году в качестве кратковременных работников были зарегистрированы 1762 человека, то в 2017 году этот показатель достиг 7510 человек, а в 2018 году - 19 858 человек.

Из них больше всего - представители Украины. В 2016 году они составляли 68,8% краткосрочно зарегистрированных работников, в 2017 году - 74,4%, а 2018 году 78,2%

Всего же в минувшем году было зарегистрировано 15 524 работника из Украины. В основном они заняты в строительном секторе.

Краткосрочная регистрация в Эстонии иностранного работника позволяет иностранцу работать в Эстонии до 12 месяцев.

Теги: #украина #эстония
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

РФ намерена сфабриковать против Украины обвинения в подготовке терактов в ОРДЛО и Крыму – спикер Минобороны

В Украине ожидается снижение температуры, на западе, севере и востоке пройдет снег

Задержанные в Грузии украинцы прекратили голодовку, суд над ними в Тбилиси состоится 24 января

Мужчина, нанесший смертельную травму киевлянину на Печерске, уведомлен о подозрении в убийстве

Бразильцу, пытавшемуся ввезти в Украину 4кг кокаина, грозит до 12 лет лишения свободы

Украина и НАТО продолжат сотрудничество по программе SALIS

Закарпатские таможенники изъяли почти 25 кг янтаря

За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции объединенных сил, ранен один украинский военный

Правоохранители задержали двух подозреваемых в гибели младенца из-за обрыва лифта в Сумах

Водителю Maserati, который в пьяном виде на пешеходном переходе в Киеве насмерть сбил человека, объявлено о подозрении

ПОСЛЕДНЕЕ

Общественный совет международных экспертов инициировал вето 8 кандидатов в ВАКС - ЦПК

В Запорожской области возобновлено движение транспорта на автодороге Одесса – Мелитополь – Новоазовск

Порошенко, Парубий и митрополит Епифаний 5-6 января посетят Турцию и примут участие в церемонии подписания Томоса

Главу райгосадминистрации во Львовской области задержали на взятке

Фонд соцстрахования конкретизировал требования к санаторно-курортному лечению пострадавших на производстве

Верховный суд признал незаконными проверки переселенцев для получения выплат

УПЦ (МП) построила на территории Киево-Печерского заповедника 16 корпусов, что дает право Украине расторгнуть аренду – экс-директор заповедника Кролевец

В Николаеве группа рецидивистов вымогала у граждан деньги, создавая искусственные конфликты – СБУ

Обучение обвиняемой в смертельном ДТП в Харькове Зайцевой в автошколе проходило с нарушениями, учреждение могут лишить госаккредитации

Проверяющая святыни Киево-Печерской лавры комиссия Минкульта молчит, поскольку установила факты подмены мощей, предполагает нардеп Игорь Луценко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА