Порошенко, Парубий и митрополит Епифаний 5-6 января посетят Турцию и примут участие в церемонии подписания Томоса

Президент Украины Петр Порошенко и председатель Верховной Рады Андрей Парубий во главе делегации 5-6 января 2019 года осуществят рабочий визит в Турцию, где примут участие в церемонии подписания и вручения Томоса.

Как сообщает в пятницу пресс-служба украинского парламента, в рамках визита 5 января предусмотрены встречи П.Порошенко и А.Парубия с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем.

"Участники делегации примут участие в церемонии подписания Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем и в молитве в Патриаршем храме Св.Георгия. По завершению процедуры подписания Томоса прозвучат заявления: Вселенского патриарха Варфоломея Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, президента Украины П.Порошенко", - сказано в сообщении.

Кроме того, 6 января президент Украины, спикер украинского парламента и члены делегации примут участие в церемонии вручения Томоса, Божественной литургии (совместного отправления Вселенским патриархом Варфоломеем и митрополитом Епифанием), в церемонии освящения воды в заливе "Золотой Рог"

Также члены делегации посетят могилу украинского политического деятеля Владимира Мурского на Католическом кладбище, примут участие в церемонии освящения воды в Патриаршем храме Св.Георгия.