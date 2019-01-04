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15:07 04.01.2019

Фонд соцстрахования конкретизировал требования к санаторно-курортному лечению пострадавших на производстве

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Фонд социального страхования конкретизировал требования к условиям питания, размещения и услуг по лечению пострадавших на производстве и проходящих санаторно-курортное лечение пациентов.

Как сообщает пресс-служба Фонда, соответствующие изменения, вступившие в силу с 1 января 2019 года, в частности, предусматривают, что пострадавшие на производстве обеспечиваются не менее четырехкратным сбалансированным диетическим лечебным питанием с соблюдением суточной нормы физиологических потребностей организма в пищевых веществах и энергии.

Пациенты размещаются в двухместном номере с комплектным и исправным электротехническим и сантехническим оборудованием, в частности, с телевизором, холодильником, кондиционером или вентилятором, круглосуточным тепло - и водоснабжением (горячей водой - круглосуточно или по графику) и др.

Корпуса санаторно-курортного учреждения должны быть оборудованы лифтами и пандусами для беспрепятственного доступа в помещения.

Фонд соцстрахования также сообщил, что в течение 2018 года за счет его средств санаторно-курортное лечение получило более 10 тыс. чел. с инвалидностью.

Как сообщалось, в 2017 году Фонд соцстрахования изменил порядок предоставления социальных услуг и внедрил адресное обеспечение санаторно-курортным лечением пострадавших. Согласно новому порядку, лица с инвалидностью имеют право самостоятельного выбора санаторно-курортного учреждения для прохождения лечения.

Финансирование прохождения курса лечения пострадавших и проживание их сопровождающих лиц осуществляется фондом 100%-но. Периодичность такого лечения за счет средств Фонда зависит от установленной группы инвалидности и составляет от одного раза в три года с ежегодным.

Теги: #соцстрах
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