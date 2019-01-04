УПЦ (МП) построила на территории Киево-Печерского заповедника 16 корпусов, что дает право Украине расторгнуть аренду – экс-директор заповедника Кролевец

Бывший директор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Сергей Кролевец допускает возможность расторжения Украинским государством договоров аренды с Украинской православной церковью (Московского патриархата) в случае нанесения вреда арендованному объекту.

"Есть собственник имущества. Сегодня это государство Украина. Есть пользователь имущества… Обязательно (в договоре аренды – ИФ) есть пункт – в случае нанесения вреда объекту договор по требованию одной из сторон расторгается", - сказал С.Кролевец на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Он рассказал, что на территории Киево-Печерской лавры представители общественности зафиксировали многочисленные нарушения. В частности, по его словам, на территории заповедника построено 16 новых корпусов.

В свою очередь адвокат Марина Соловьева отметила необходимость внесения изменений в украинское законодательство, которые бы усилили ответственность, вплоть до уголовной, за уничтожение памятников всемирного и национального культурного наследия.

Ранее в Минкультуры Украины отмечали, что Киево-Печерская и Свято-Успенская Почаевская лавры являются собственностью государства Украина и были переданы в аренду на 50 лет Украинской православной церкви (Московского патриархата), однако если окажется, что при передаче лавр в аренду были допущены нарушения, государство в лице украинского Кабмина может пересмотреть этот договор.