События

14:22 04.01.2019

В Николаеве группа рецидивистов вымогала у граждан деньги, создавая искусственные конфликты – СБУ

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В Николаеве группа рецидивистов вымогала у граждан деньги, создавая искусственные конфликты – СБУ

В Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачили преступную группировку, участники которой создавали искусственные конфликтные ситуации и вымогали деньги за их "урегулирование".

"Оперативники спецслужбы установили, что в состав банды входили ранее судимые за аналогичные преступления жители областного центра. Злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации, за "урегулирование" которых требовали средства у граждан, в том числе в частных предпринимателей. В случае отказа бандиты угрожали потерпевшим физической расправой", - сообщает пресс-центр СБУ в пятницу.

Одного из участников группировки правоохранители задержали в центре Николаева во время получения почти 55 тыс. грн от местного коммерсанта.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

Теги: #сбу #николаев #рецидивист
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