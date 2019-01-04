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14:19 04.01.2019

Обучение обвиняемой в смертельном ДТП в Харькове Зайцевой в автошколе проходило с нарушениями, учреждение могут лишить госаккредитации

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Обучение обвиняемой в смертельном ДТП в Харькове Зайцевой в автошколе проходило с нарушениями, учреждение могут лишить госаккредитации

Следствие по делу о служебной халатности в автошколе, где обучалась Елена Зайцева, обвиняемая в ДТП, которое произошло в центре Харькова в октябре 2017 года и в результате которого погибли 6 человек, выявило ряд нарушений в учебном процессе.

"В связи с выявленными нарушениями, в период с 15 ноября по 15 декабря были направлены запросы председателю Государственной аккредитационной комиссии Украины, начальнику регионального сервисного центра МВД в Харьковской области и председателю Государственной аккредитационной комиссии главного сервисного центра МВД с целью решения вопросов о лишении автошколы сертификата о государственной аккредитации. В настоящее время ответы из вышеупомянутых организаций не получены", - сообщили в отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

В ходе досудебного расследования было установлено, что Е.Зайцева отсутствовала на 5 занятиях в течение октября-ноября 2015 года. Об этом есть соответствующие отметки в предоставленной автошколой копии журнала учета занятий группы водителей транспортных средств категории "В". В то же время в журнале указано, что Е.Зайцева была на занятии 9 октября 2015 года, что противоречит справке из Госпогранслужбы Украины, в которой указано, что с 8 по 11 октября 2015 года девушка находилась за пределами страны.

Согласно информации, полученной следствием из регионального сервисного центра МВД в Харьковской области, 5 декабря 2015 года Е.Зайцевой было выдано удостоверение водителя на право управления транспортными средствами категории "В".

В ответе Министерства образования и науки на запрос следствия указано, что автошкола не является учреждением профессионального (профессионально-технического) образования, не имеет соответствующей лицензии, не вправе выдавать документы государственного образца и не подчиняется Минобразования.

Как сообщалось, вечером 18 октября 2017 года на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus.

По факту ДТП было начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

2 февраля 2018 года обвинительный акт в отношении водителя Lexus Елены Зайцевой и водителя Volkswagen Геннадия Дронова поступил в Киевский райсуд Харькова.

Материалы в отношении автошколы, где училась Е.Зайцева, были выделены в отдельное производство по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #зайцева #дтп #суд #харьков
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