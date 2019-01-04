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14:07 04.01.2019

РФ намерена сфабриковать против Украины обвинения в подготовке терактов в ОРДЛО и Крыму – спикер Минобороны

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РФ намерена сфабриковать против Украины обвинения в подготовке терактов в ОРДЛО и Крыму – спикер Минобороны

Российская сторона с целью дискредитации готовит обвинения Украины в якобы подготовке террористических актов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и в аннексированном Крыму, сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Российский режим для усиления антиукраинской информационной кампании и оправдания агрессивных действий в Азово-Черноморском регионе планирует сфабриковать очередные информационные поводы для дискредитации Украины. С этой целью российская сторона готовит обвинения нашего государства в якобы подготовке террористических актов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и АР Крым", - цитирует слова А.Мотузяника пресс-служба Минобороны в пятницу.

Кроме того, по его словам, не исключается проведение Россией диверсий на собственных объектах критической инфраструктуры, таких как ТЭС, порты, мосты, предприятия, использующие в производстве вредные вещества, на транспорте и т.д. с последующим обвинением украинской стороны в причастности к их совершению.

"Отмечаем и подчеркиваем, что эти действия являются очередной провокацией Российской Федерации против Украины", - сказал А.Мотузяник.

Теги: #оос #терракты #мотузяник #минобороны #украина #рф #крым #ордло
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