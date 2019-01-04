Проверяющая святыни Киево-Печерской лавры комиссия Минкульта молчит, поскольку установила факты подмены мощей, предполагает нардеп Игорь Луценко

Народный депутат Украины Игорь Луценко (фракция "Батькивщина") предполагает, что комиссия Министерства культуры, которая осуществляет проверку святынь Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, до сих пор не отчиталась о результатах инвентаризации, поскольку установила факты подмены мощей.

"Проблема состоит в том, что, скорее всего, там уже все вывезено… Вывезли все эти мощи…", - сказал И.Луценко на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Он выразил мнение, что по этой причине результаты работы комиссии Минкульта о сих пор не известны. В связи с этим нардеп считает необходимым проанализировать, как проходила инвентаризация.

"Генетическая экспертиза есть или нет? Это аутентичные мощи или муляжи? Куда все делось?... Это, скорее всего, будут ошеломляющие факты, и поэтому туда пока еще никого не пускают", - выразил убеждение парламентарий.

И.Луценко надеется, что в январе Антикоррупционный комитет Верховной Рады, членом которого он является, пригласит представителей Министерства культуры для отчета работы комиссии, "чтобы они отчитались за сделанное и сказали, что они будут далее делать".

"Созданная комиссия по инвентаризации должна уже была отчитаться, но это – узкочиновничья комиссия, и давайте попросим Минкульт включить в нее общественность, народных депутатов. Давайте вместе работать, проводить инвентаризацию", - сказал он.

В свою очередь, экс-директор Печерского историко-культурного заповедника Сергей Кролевец обратил внимание на то, что государство Украина отдало мощи церкви и ныне не является их собственником. В этой связи он выразил убеждение в необходимости возвращать контроль государства над объектами культурного наследия.

"Собственник мощей – не государство Украина. Государство Украина добровольно отдала это в собственность церкви. Вот в чем проблема – мы все отдали сами. Надо восстанавливать контроль государства над объектами культурного наследия в реальности, в том числе применяя закон", - сказал экс-директор Печерского историко-культурного заповедника Сергей Кролевец.

Как сообщалось, специальная комиссия Министерства культуры Украины осуществляет проверку святынь, которые были переданы 30 лет назад Киево-Печерской лавре. Целью комиссии является проверка имеющихся церковных драгоценностей и святынь, которые были переданы Киево-Печерской лавре начиная с 1988 года - с момента открытия монастыря. Работа комиссии проходит под наблюдением монахов, надзирателей пещер и членов Духовного собора обители.

Объекты Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника принадлежат государству Украина, но находятся в 50-летней аренде у Украинской православной церкви (Московского патриархата).