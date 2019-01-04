"Укрзализныця" с 18 января назначила новый поезд Покровск - Харьков

"Укрзализныця" назначила новый поезд №205/206 Покровск – Харьков с курсированием дважды в неделю с 18 января 2019 года.

Как сообщается на сайте перевозчика, поезд будет курсировать по пятницам и воскресеньям.

Из Покровска поезд будет отправляться в 09:20 и прибывать в Харьков в 14:49. Обратно он будет отправляться в 16:35 и прибывать в Покровск в 22:01.

Поезд будет курсировать с остановками на станциях Николаевка-Донец, Богуславский, Павлоград-1, Лозовая, Краснопавловка и Лихачево.

"График поезда разработан так, чтобы пассажиры, прибывающие в Харьков, могли пересесть на поезда, курсирующие в другие регионы Украины, в частности, в направлении Киева, Львова, Одессы, Херсона, Новоалексеевки, других городов", - подчеркивают в "Укрзализныце".

Как сообщалось, с 9 декабря "Укрзализныця" назначила новый поезд №20/19 Киев - Лисичанск и продлила маршрут поезда №142/141 Львов - Киев до Бахмута.