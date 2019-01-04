В Украине ожидается снижение температуры, на западе, севере и востоке пройдет снег

В ближайшие сутки 5 января запад, север, ночью и восток Украины будут под влиянием атмосферных фронтов, ожидается снег, сообщает Укргидрометцентр.

В западных регионах, а ночью и в восточных областях прогнозируется умеренный снег, днем в северных областях также ожидается небольшой снег, на остальной территории – без существенных осадков. На дорогах большинства областей гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза, на крайнем юге страны около 0°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 7-12° мороза.

В Киеве 5 января ночью без существенных осадков, днем небольшой снег; на дорогах гололедица; температура ночью 6-8° мороза, днем 3-5° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 5 января самая высокая температура днем была 8,4° в 1925 году, самая низкая ночью -26,8° в 1935 году.

В Украине 6 января ожидается небольшой снег, ночью в Карпатах, днем на востоке страны – умеренный снег; в центральных регионах, а ночью и восточных областях – без существенных осадков. На дорогах большинства областей гололедица. Ветер восточный, на западе – северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10°, в центральных и восточных областях до 13° мороза, днем 3-8° мороза; в Карпатах ночью и днем 12-17° мороза, в Крыму 0-5° мороза.

В Киеве 6 января небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 4-6° мороза