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12:41 04.01.2019

Регистрация на пробное ВНО пройдет с 8 по 31 января, само пробное тестирование - 16 и 23 марта – УЦОКО

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Регистрация на пробное ВНО пройдет с 8 по 31 января, само пробное тестирование - 16 и 23 марта – УЦОКО

Регистрация на пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) пройдет с 8 по 31 января, а само пробное тестирование пройдет 16 и 23 марта, сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

"Зарегистрироваться для участия в пробном внешнем независимом оценивании можно с 8 до 31 января 2019 года на сайтах региональных центров оценивания качества образования", - говорится в сообщении ведомства в пятницу.

Отмечается, что в день проведения пробного тестирования каждый пользователь может пройти тест по одному учебному предмету: 16 марта – по украинскому языку и литературе, а 23 марта – по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам.

Согласно сообщению, участники пробного ВНО имеют возможность: ознакомиться с процедурой проведения оценивания; выполнить пробный тест, который соответствует требованиям программ ВНО, характеристике и структуре сертификационной работы ВНО в 2019 году; попрактиковаться в заполнении бланков ответов; научиться эффективно распределять время на выполнение теста; оценить собственную степень готовности к прохождению ВНО.

УЦОКО напоминают, что участие в пробном внешнем независимом оценивании является платной услугой, а стоимость тестирования определяет региональный центр оценивания качества образования.

Теги: #вно #уцоко
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