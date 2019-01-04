События

12:33 04.01.2019

Ограничено движение фур и маршруток по некоторым дорогам Запорожской области

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Ограничено движение фур и маршруток по некоторым дорогам Запорожской области

Ограничение движения тяжеловесных и маршрутных транспортных средств в пределах Запорожской области на некоторых автодорогах Запорожской области ввела Госслужба Украины по ЧС с 11.00 пятницы в связи с неблагоприятными погодными условиями.

В опубликованной на сайте ГСЧС оперативной информации по состоянию на 11.00 пятницы отмечается, что ограничение движения указанных видом транспортных средств вводится в пределах Запорожской области на автодорогах М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта; М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на г.Таганрог); Н-30 Васильевка-Бердянск; Р-37 Энергодар-Васильевка; Т-08-19 Бильмак- / М-14 /; Т-08-21 / Н-30 / -Приморськ.

В Службе пояснили, что ограничение вводится "с целью недопущения автомобильных пробок и обеспечения расчистки дорог".

В целом же наблюдаются осадки в виде небольшого снега в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой и Львовской областях. На дорогах местами гололедица.

От Укравтодора привлечено 227 человек и 146 единиц техники в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Теги: #дороги #гсчс #погода
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Интерфакс-Украина
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