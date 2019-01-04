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12:18 04.01.2019

Украина в 2019г планирует купить 227 автобусов и 153 троллейбуса в рамках проекта ЕИБ

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Украина в 2019г планирует купить 227 автобусов и 153 троллейбуса в рамках проекта ЕИБ

Украина в рамках проекта Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) "Городской общественный транспорт Украины" планирует в 2019 году закупить 227 автобусов, 153 троллейбуса, 56 трамваев и 35 вагонов метрополитена, сообщается на сайте Министерства инфраструктуры.

"Мининфраструктуры совместно с Минфином и органами местного самоуправления (11 городов) реализуют проект ЕИБ, основные цели которого – реализация подпроектов в городах Украины по развитию экологически чистого и социально значимого транспорта", - напоминается на сайте министерства.

В рамках проекта предусмотрено обновление парка автобусов, троллейбусов, трамваев, вагонов метрополитена, строительство и реконструкция трамвайных и троллейбусных линий, фуникулера, замена тяговых подстанций, внедрение современных систем оплаты проезда и информационных систем за счет привлеченных кредитных средств ЕИБ и ЕБРР.

По информации Мининфрастуктуры, в частности, в 2018 году в рамках проекта было закуплено 167 троллейбусов, в том числе 47 ед. - Одессой, 40 ед. – Кременчугом, 23 троллейбуса поставлены в Днепр, 10 – в Кременчуг, восемь – в Кривой Рог.

За счет этих закупок с учетом имеющегося на 1 января 2018 года инвентарного парка троллейбусов в этих городах, к настоящему времени Одесса обновила парк на 28%, Кременчуг – на 70%, Днепр – на 17%, Ривне и Кривой Рог – на 10% каждый.

Как сообщалось, в апреле 2017 года Верховная Рада приняла закон о ратификации финансового соглашения между Украиной и ЕИБ по проекту "Городской общественный транспорт".

Общая стоимость проекта ориентировочно составляет EUR400 млн. Проект финансируется за счет привлеченных кредитных средств ЕИБ под государственные гарантии в объеме EUR200 млн сроком до 22 лет с льготным периодом до пяти лет. Источник софинансирования проекта - средства Европейского банка реконструкции и развития и/или средства местных бюджетов.

Теги: #транспорт #еиб #мининфраструктуры
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