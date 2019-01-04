На ж/д станции "Ходоров" в Львовской области автобус въехал в бетонный забор и перекрыл пути

В Львовской области на железнодорожной станции "Ходоров" водитель автобуса не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение возле стрелочного перевода и перекрыл ж/д пути.

Как сообщает в пятницу пресс-служба "Укрзализныци", инцидент произошел 3 января 2019 года. В результате происшествия оказались перекрытыми восьмая и девятая пути.

Обстоятельства выясняют правоохранители.

В "Укрзализныце" сообщили, что всего в течение 2018 года на железнодорожных переездах и путях вне переездов АО "Укрзализныця" произошло 79 случаев ДТП, в том числе 66 случаев на переездах и 13 – на путях вне переездов. В результате ДТП погибли 16 человек и 30 получили травмы. По сравнению с 2017 годом количество ДТП уменьшилось на 7 случаев (с 86 до 79), количество погибших уменьшилось на 4 человека (с 20 до 16), а количество травмированных осталось на том же уровне.