События

11:29 04.01.2019

Воевавшего в рядах боевиков "ДНР" пулеметчиком уроженца Горловки задержали на линии разграничения

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Воевавшего в рядах боевиков "ДНР" пулеметчиком уроженца Горловки задержали на линии разграничения

Сотрудники Главного управления военной контрразведки СБУ совместно с военнослужащими Вооруженных сил Украины задержали на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевика террористической организации "ДНР".

"Оперативники спецслужбы установили, что уроженец Горловки в сентябре 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористов. Там он был пулеметчиком так называемой "народной милиции" и участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции", - сообщает в пятницу пресс-центр СБ Украины.

В феврале 2015г руководители боевиков назначили злоумышленника оператором противотанковой управляемой ракеты. "Обучение по огневой подготовке участников незаконных вооруженных формирований осуществляли кадровые военные РФ", - добавили в СБУ.

В 2018 году злоумышленника вернули на "должность" пулеметчика одного из подразделений боевиков.

В рамках зарегистрированного следователями СБУ уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации) продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Теги: #горловка #оос #сбу #днр
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