События

11:06 04.01.2019

Мужчина, нанесший смертельную травму киевлянину на Печерске, уведомлен о подозрении в убийстве

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Мужчина, нанесший смертельную травму киевлянину на Печерске, уведомлен о подозрении в убийстве

Столичные правоохранители сообщили о подозрении в умышленно убийстве 36-летнему киевлянину, кандидату в мастера спорта по боксу и кикбоксингу, который во время конфликта нанес смертельную травму жителю Печерского района Киева.

"Под процессуальным руководством прокуроров Киевской местной прокуратуры №6 объявлено о подозрении мужчине, который ночью 2 января 2019 года во время уличного конфликта нанес смертельную травму местному жителю", - сообщает пресс-служба прокуратуры г.Киева на странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

По информации прокуратуры, подозреваемый, который выгуливал собак, вступил в словесную перепалку с прохожими мужчинами и во время этого конфликта ударил одного из оппонентов в челюсть. От полученной травмы последний скончался на месте.

Отмечается, что подозреваемый скрылся с места происшествия и только вечером 3 января вместе с адвокатом явился в Печерское управление полиции. "Задержанным оказался 36-летний киевлянин, кандидат в мастера спорта по боксу и кикбоксингу", - сказано в сообщении.

Сейчас указанное лицо задержано, ему объявлено о подозрении по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

В суд готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

В полиции не называют имени подозреваемого, однако по информации СМИ, речь идет о боксере Петре Очеретяном.

Как сообщалось, поздно вечером 2 января 2019 года в Печерское управление полиции поступило сообщение о том, что на ул.Саперное поле в Печерском районе Киева произошла драка между двумя мужчинами, в результате чего один из участников инцидента потерял сознание. По прибытию на место происшествия медики констатировали смерть 26-летнего местного жителя.

Для установления причин смерти тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В соцсетях и некоторых СМИ появилась информация о том, что погибший – сотрудник Управления государственной охраны Василий Хмелюк. В отделе коммуникации полиции Киева агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что эта информация проверяется.

Вечером 3 января подозреваемый вместе с адвокатом добровольно явился в Печерское управление полиции.

Теги: #киев #прокуратура #украина
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