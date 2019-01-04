В Харьковской области найден повешенным 10-летний мальчик

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели 10-летнего мальчика, которого нашли повешенным в сарае во дворе дома в с.Александровка Кегичевского района Харьковской области.

"Полицейские опросили свидетелей и осмотрели место происшествия. Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области в пятницу.

Правоохранители выяснили, что мальчик учился в 5-м классе школы, расположенной в соседнем селе. В последнее время конфликтов в семье и со сверстниками у него не было.

Семья погибшего на учете полиции не находится, считается благополучной. В ней воспитывается еще четверо детей.

Следователи Кегичевского отделения полиции открыли уголовное производство по п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".