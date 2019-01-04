Митрополит Епифаний: через год мы получим единую сильную поместную ПЦУ

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний выразил уверенность, что после получения Томоса в автокефальную церковь перейдут те, кто сейчас сомневается, и через год сформируется единая сильная поместная ПЦУ.

"Задают много вопросов, выставляют определенные хронологические рамки, "а что будет завтра, через месяц, через год". Я верю, что мы объединимся, что к нам придут те, кто сейчас, к сожалению, сомневаются, до конца не верят, ожидают Томос, ожидают признания этого действия со стороны Константинополя и других православных церквей. Я верю в то, что через год мы получим единую сильную поместную ПЦУ, которая будет служить Богу и интересам нашего народа", - сказал митрополит Епифаний в интервью Deutsche Welle.

Вместе с тем, он выразил понимание, что в Украине будет в дальнейшем существовать Русская православная церковь и "будет много желающих оставаться там". "Но мы против этого ничего не имеем. Все должны выбирать свой религиозный центр добровольно. Архиерей с епархией или священник с общиной должны определиться. Если они на общем собрании решают, что хотят добровольно присоединиться к новосозданной ПЦУ, соответственно обращаются к нам, и мы принимаем их уже в нашу структуру единой ПЦУ", - пояснил предстоятель Православной церкви Украины.

Он еще раз озвучил свою позицию о том, что двери ПЦУ открыты для всех православных Украины. "Мы приглашаем всех представителей, которые сейчас находятся в лоне Русской православной церкви, чтобы они присоединились к независимой ПЦУ. Если говорить об определенной стратегии, то она должна строиться на евангельских началах любви, мира, согласия, братской взаимоуважения", - добавил митрополит Епифаний.

Что касается возможного визита в Украину Вселенского патриарха Варфоломея, то как отметил предстоятель ПЦУ, сам патриарх непосредственно заявил, что желает снова посетить Украину.

"А уже после получения Томоса с моей стороны будет выражено приглашение Его Святейшества в ближайшее время посетить Украину", - добавил митрополит Епифаний.