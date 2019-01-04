Бразильцу, пытавшемуся ввезти в Украину 4кг кокаина, грозит до 12 лет лишения свободы

Киевская местная прокуратура №7 направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина Бразилии, которого в октябре 2018 года задержали в международном аэропорту "Киев" имени И.Сикорского с 4 кг кокаина.

"Так, при осмотре чемоданов латиноамериканца сотрудники правоохранительных органов обнаружили двойное дно. В дальнейшем, в ходе осмотра указанного багажа правоохранители изъяли 2 пакета из фольгированного материала, внутри которых находилось более 4 кг кокаина", - говорится в обнародованном в пятницу утром пресс-службой столичной прокуратуры сообщении.

В настоящее время следствие в уголовном производстве завершено, обвинительное заключение в отношении иностранца по ч.3 ст.305 и ч.3 ст.307 УК Украины направлено в суд.

"За совершенное иностранцу грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - отметили в пресс-службе ведомства.