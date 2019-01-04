События

10:08 04.01.2019

Бразильцу, пытавшемуся ввезти в Украину 4кг кокаина, грозит до 12 лет лишения свободы

1 мин читать
Бразильцу, пытавшемуся ввезти в Украину 4кг кокаина, грозит до 12 лет лишения свободы

Киевская местная прокуратура №7 направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина Бразилии, которого в октябре 2018 года задержали в международном аэропорту "Киев" имени И.Сикорского с 4 кг кокаина.

"Так, при осмотре чемоданов латиноамериканца сотрудники правоохранительных органов обнаружили двойное дно. В дальнейшем, в ходе осмотра указанного багажа правоохранители изъяли 2 пакета из фольгированного материала, внутри которых находилось более 4 кг кокаина", - говорится в обнародованном в пятницу утром пресс-службой столичной прокуратуры сообщении.

В настоящее время следствие в уголовном производстве завершено, обвинительное заключение в отношении иностранца по ч.3 ст.305 и ч.3 ст.307 УК Украины направлено в суд.

"За совершенное иностранцу грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - отметили в пресс-службе ведомства.

Теги: #прокуратура #бразилия #украина #кокаин
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Мужчина, нанесший смертельную травму киевлянину на Печерске, уведомлен о подозрении в убийстве

Украина и НАТО продолжат сотрудничество по программе SALIS

Закарпатские таможенники изъяли почти 25 кг янтаря

За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции объединенных сил, ранен один украинский военный

Правоохранители задержали двух подозреваемых в гибели младенца из-за обрыва лифта в Сумах

Водителю Maserati, который в пьяном виде на пешеходном переходе в Киеве насмерть сбил человека, объявлено о подозрении

На границе с Польшей и Словакией образовались длинные автомобильные очереди

В Одессе нашли тело женщины, умершей предварительно от переохлаждения

В Харькове обнаружили убитыми двух иностранных студенток

В Хмельницкой области взрывотехники уничтожили артснаряд времен Второй мировой войны

ПОСЛЕДНЕЕ

Военные и гражданские медучреждения Донбасса получили гумпомощь медицинского назначения из Франции

72 жилых дома в Николаеве с вечера четверга не отапливаются из-за порыва на теплосети

В Харьковской области найден повешенным 10-летний мальчик

Глава МИД Польши выступает за назначение посла генсека ООН по Украине

Митрополит Епифаний: через год мы получим единую сильную поместную ПЦУ

НАПК установило в декларации депутата Киевского горсовета Харчука недостоверные сведения на более 2,6млн грн, уведомила правоохранителей

Начато служебное расследование в связи с информацией о причастности полицейских к избиению в Киеве авиаконструктора "Антонова"

Ребенок попал в больницу после взрыва петарды во Львовской области

Польские истребители начали охранять воздушное пространство Балтии

В Краматорске в полицию сдались трое пособников боевиков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА