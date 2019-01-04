Начато служебное расследование в связи с информацией о причастности полицейских к избиению в Киеве авиаконструктора "Антонова"

В Департаменте патрульной полиции Украины сообщают, что инициировали служебное расследование в связи с распространением в СМИ информации об избиении авиаконструктора ГП "Антонов" Виктора Ковальского патрульными полицейскими Киева совместно с гражданами, и призывают не делать преждевременных выводов.

"Официально сообщаем, что по данному событию Департаментом патрульной полиции инициировано служебное расследование и проверяется правомерность действий патрульных полицейских в указанной ситуации", - сообщается в пятницу утром на странице Патрульной полиции Украины в соцсети Фейсбук.

В ведомстве отметили, что о результатах служебного расследования дополнительно сообщат заинтересованным лицам.

"Просим не делать преждевременных выводов и не распространять непроверенную информацию", - добавили в Патрульной полиции.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в Киеве в районе станции метро "Шулявка" неизвестные избили авиаконструктора ГП "Антонов", 81-летнего Виктора Ковальского, который более 40 лет работает на предприятии и участвовал в разработке и создании легендарного самолета Ан-225 "Мрия". Неизвестные заподозрили В.Ковальского в том, что он мошенник и начали избивать его. Прибывшие на вызов полицейские также применили против него силу.

В результате нападения авиаконструктор получил сотрясение мозга, ему повредили зуб и спину.

В полиции Киева 27 декабря 2018г проинформировали, что по данному факту открыли уголовное производство по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и устанавливают обстоятельства происшествия и причастных лиц.

В прокуратуре Киева 3 января 2019г заявили, что изначально открыли по данному факту уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины. Позже, изучив обстоятельства происшествия и узнав о возможной причастности к инциденту сотрудников полиции дополнительно начали расследование в рамках ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

"На основании требований ст. 216 УПК Украины уголовное производство направлено по подследственности в территориальное управление ГБР г.Киева", - добавили в прокуратуре.