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09:35 04.01.2019

Украина и НАТО продолжат сотрудничество по программе SALIS

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Украина и НАТО продолжат сотрудничество по программе SALIS

Украина и НАТО продолжат сотрудничество по программе Strategic Airlift Interim Solution (SALIS) по выполнению стратегических грузовых авиаперевозок в интересах стран НАТО и ЕС.

Как сообщила пресс-служба ГП "Антонов", соответствующий контракт на использование тяжелых транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" авиакомпании "Авиалинии Антонова" в рамках SALIS продлен на очередные 3 года, сроком до 31 декабря 2021 года.

"В соответствии с контрактными обязательствами, начиная с 01 января 2019 года ГП "Антонов" предоставляет два самолета Ан-24-100 "Руслан" на постоянной основе для выполнения авиаперевозок в интересах участников программы SALIS",- уточняет пресс-служба.

ГП "Антонов"- ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники с 2015 года по решению правительства входит в госконцерн "Укроборонпром".

"Авиалинии Антонова"- структурное подразделение ГП "Антонов", один из ведущих мировых операторов тяжелого транспортного Ан 124-100 "Руслан" грузоподъемностью 150 тонн с 2006 года предоставляет услуги в рамках программы SALIS. В декабре 2014 года, совместно с российской авиакомпанией "Волга-Днепр", контракт с НАТО был продлен до конца 2016 года. По данным ГП "Антонов" в 2016 году, в связи с новой геополитической ситуацией, украинский оператор тяжелого транспортного Ан-124-100 "Руслан" прекратил сотрудничество с "Волга-Днепр" и работает на рынке грузовых авиаперевозок самостоятельно, в том числе в рамках программы НАТО SALIS.

По данным компании сегодня флот "Авиалинии Антонова" насчитывает 7 самолетов Ан-124-100 "Руслан" грузоподъемностью 150 тонн, Ан-22 "Антей" грузоподъемностью 60 тонн, супертранспортник Ан-225 "Мрия" грузоподъемностью 250 тонн.

Теги: #salis #украина #нато
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