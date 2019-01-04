События

09:04 04.01.2019

Ребенок попал в больницу после взрыва петарды во Львовской области

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Ребенок попал в больницу после взрыва петарды во Львовской области

В Дрогобычи Львовской области в результате взрыва петарды 9-летний мальчик получил телесные повреждения.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, сообщение о пострадавшем ребенке поступило в полицию от медиков около 13:30 четверга.

"Полицейские установили, что четвероклассник, находясь дома в квартире, использовал петарду, которую, по его словам, он нашел на улице. Петарда взорвалась и травмировала его. Мама ребенка в это время была на кухне", - сказано в сообщении.

Мальчика госпитализировали, диагноз уточняется.

По данному факту правоохранители проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Теги: #взрыв #больница #ребенок #львовская_область
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