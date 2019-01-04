Закарпатские таможенники изъяли почти 25 кг янтаря

Около 25 кг янтаря изъяли закарпатские таможенники при осмотре автомобиля "Mercedes-Benz", который въехал в зону таможенного контроля пункта пропуска "Тиса", сообщила пресс-служба главного управления Государственной фискальной службы.

"В результате осмотра автомобиля таможенники совместно с пограничниками обнаружили почти 25 кг незадекларированных камней янтаря в необработанном виде различных размеров. Камни были скрыты в специально изготовленном тайнике между задним сиденьем и багажным отсеком транспортного средства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для прохождения таможенного контроля водитель, гражданин Украины, выбрал полосу движения "зеленый коридор", чем засвидетельствовал, что перемещает предметы, которые не подлежат обязательному письменному декларированию или обложению таможенными и другими платежами или сборами, и на перемещение которых через таможенную границу Украины не установлено запретов или ограничений.

По предварительной информации гражданин Украины совершил действия, направленные на незаконное перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, используя специально изготовленные хранилища (тайники). Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных ч.1 ст.483 Таможенного кодекса Украины.