События

04:36 04.01.2019

На границе с Польшей и Словакией образовались длинные автомобильные очереди

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Автомобильные очереди начали собираться в четверг, 3 января, в Украине на границе с Польшей и Словакией, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook.

Как отмечается, автомобильные пробки собрались на украинско-польской границе в "Краковце" - 100 автомобилей, в "Шегини" - 80, в "Грушев" - 50, а еще в "Рава-Русская" - 20 авто. Все остальные таможни пустуют без пробок.

В информации пресс-службы сообщается, что значительно меньшие очереди наблюдаются на границе со Словакией – до 20 автомобилей собралось на пунктах пропуска "Ужгород", "Косино", "Лужанка" и Дзвонковое. Другие таможни без пробок.

 

Теги: #очереди #польша #граница #украина
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Интерфакс-Украина
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