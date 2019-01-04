В Одессе нашли тело женщины, умершей предварительно от переохлаждения

В Одессе возле одного из жилых домов на пр.Небесной сотни обнаружено тело женщины, сообщила пресс-служба Киевского отдела полиции в г.Одесса.

"На теле умершей видимых признаков насилия не обнаружено. Причиной смерти женщины, которая внешне похожа на лицо без определенного места жительства, могло стать переохлаждение", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства смерти женщины и ее личность. Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.