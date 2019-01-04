Польские истребители начали охранять воздушное пространство Балтии

Польские военные самолеты с 3 января будут патрулировать небо над странами Балтии в рамках воздушной миссии НАТО, сообщает интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на сайт Объединенного воздушного командования НАТО.

Как отмечается, четыре польских истребителя F-16 разместились на воздушной базе в литовском Шяуляе и заменили бельгийских коллег, которые работали здесь с сентября прошлого года.

Бельгийские самолеты за время патрулирования более 20 раз поднимались в небо для сопровождения преимущественно российских военных самолетов, которые летают над Балтикой с выключенными транспондерами.

"Миссия воздушной полиции НАТО является доказательством солидарности союзников", - сказал министр обороны Литвы Раймундас Кароблис на церемонии передачи командования.

В течение следующих четырех месяцев польскому отряду в патрулировании также будут помогать самолеты немецких ВВС на авиабазе Эмари в Эстонии.

Кроме того, в марте и апреле подразделение F-16 португальских ВВС будет размещен на воздушной базе Мальборк (Польша).

Миссия воздушной полиции НАТО была создана в 2004 году, когда Литва, Латвия и Эстония присоединились к Альянсу. В трех балтийских государств нет собственных активов по защите воздушного движения, поэтому другие союзники обеспечивают единый стандарт безопасности воздушного пространства во всем НАТО.