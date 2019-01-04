События

01:48 04.01.2019

В Харькове обнаружили убитыми двух иностранных студенток

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В Харькове обнаружили убитыми двух иностранных студенток

В одной из харьковских квартир по улице Валентиновской нашли тела двух иностранных студенток, сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

"Тела умерших с признаками насильственной смерти обнаружено в квартире дома по улице Валентиновской", - говорится в сообщении.

В пресс-службе полиции сообщают, что в четверг около 9.30 в Киевский отдел полиции обратился 19-летний мужчина с просьбой установить местонахождение его подруг, с которыми он вместе учится на втором курсе университета. По его словам, студентки с 31 декабря 2018 года не отвечали на телефонные звонки.

Прибыв на место происшествия, в съемной квартире полицейские обнаружили тела двух женщин 20 и 22 лет без признаков жизни.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся следственные и розыскные действия по установлению обстоятельств происшествия, свидетелей и очевидцев, а также розыска лица, причастных к совершению преступления.

Теги: #расследование #украина #харьков #убийство
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Интерфакс-Украина
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