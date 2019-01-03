События

23:47 03.01.2019

В Хмельницкой области взрывотехники уничтожили артснаряд времен Второй мировой войны

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Саперы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Хмельницкой области уничтожили артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В четверг, 3 января в 15:00 отделением группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления ГСЧС в Хмельницкой области было уничтожено один 76 мм артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в четверг.

Отмечается, что взрывоопасную находку обнаружили местные жители накануне в с.Севрюки, Красиловского района Хмельницкой области.

 

Теги: #гсчс #хмельницкая_область #саперы #украина
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Интерфакс-Украина
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