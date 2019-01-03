События

22:41 03.01.2019

В Краматорске в полицию сдались трое пособников боевиков

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За текущие сутки в полицию Краматорска добровольно сдались трое пособников боевиков, сообщила пресс-служба Национальной полиции Донецкой области.

"Мужчины устали скрывать свое противозаконное прошлое и воспользовались шансом освободиться от уголовной ответственности, добровольно сдавшись полиции. Сейчас продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 2 декабря в Краматорский отдел полиции обратился 43-летний местный житель с сообщением, что в период с мая по июнь 2014 находился в рядах "служащих" так называемой "ДНР".

"Мужчина незаконно осуществлял контрольно-пропускной режим на одном из блокпостов Краматорска. В его обязанности входил осмотр автотранспорта, проверка документов у водителей и пассажиров. Как и другие, за "службу" получал продукты питания и деньги. Но человек понял, что пропаганда отличается от реальности, а потому покинул ряды террористов", - рассказали в полиции.

Кроме того, с аналогичными заявлениями в полицию обратились двое мужчин 29 и 36 лет, которые вступили в ряды незаконного вооруженного формирования в апреле 2014 года и несли службу на блокпостах города.

"После освобождения Краматорска от боевиков в июле 2014 года все трое остались в городе, однако тщательно скрывали свои прошлые связи с боевиками. О возможности освобождения от наказания узнали из интернет-ресурсов, поэтому и решили добровольно обратиться в полицию с сообщением о своем участии в незаконных вооруженных формированиях", - информируют полицейские.

В Нацполиции также напомнили, что ч.6 ст.260 Уголовного кодекса Украины гарантирует участникам незаконных вооруженных формирований освобождение от уголовной ответственности в случае добровольной сдачи правоохранительным органам.

В настоящее время правоохранители проверяют деятельность экс-наемников. После того, как будет доказано, что на время пребывания в незаконных вооруженных формированиях они не совершали тяжких преступлений, мужчин официально освободят от уголовной ответственности.

Теги: #краматорск #боевики #украина #нацполиция
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