События

20:13 03.01.2019

Подозреваемый в убийстве жителя Печерска в Киеве сдался полиции

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Подозреваемый в убийстве жителя столичного Печерского района, который возможно был сотрудником Управления государственной охраны, добровольно пришел в управление полиции.

"Мужчина, которого обоснованно подозревают в совершении правонарушения, вместе с адвокатом явился в Печерское управление полиции. С ним проводят первоочередные следственные действия", - сообщает пресс-служба полиции Киева в четверг.

Ранее в этот день отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что накануне поздно вечером в Печерское управление полиции по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что на ул.Саперное поле произошла драка между двумя мужчинами, в результате чего один из участников инцидента потерял сознание.

По прибытию на место происшествия медики констатировали смерть 26-летнего местного жителя.

Свидетели произошедшего рассказали правоохранителям, что у пострадавшего возник конфликт с неизвестным, который выгуливал двух собак. "Незнакомец ударил оппонента, от чего тот упал и скончался на месте", - сказано в сообщении полиции.

Для установления причин смерти тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу. Полицейские осуществляют мероприятия для задержания злоумышленника.

Сведения о произошедшем внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В соцсетях и некоторых СМИ появилась информация о том, что погибший – сотрудник Управления государственной охраны. В отделе коммуникации полиции Киева агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что эта информация проверяется.

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