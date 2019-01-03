Метели, гололед и сильный ветер надвигаются на юго-восток Украины, предупреждают в Патрульной полиции

В результате перемещения активного циклона 4-5 января в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях ожидается осложнение погодных условий в виде выпадения сильного снегопада, метелей, гололеда и сильного ветра, предупреждает Патрульная полиция Украины.

Как сообщается на странице Патрульной полиции в соцсети Фейсбук в четверг вечером, днем 4 января будет "выпадать значительный снег, местами с дождем, усиление ветра до 15-20 м/с, местами в Приазовье 25 м/с, метели, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, прирост снежного покрова 15-20 сантиметров.

В ночь 5 января ожидается ослабление, днем в субботу прекращение осадков и явлений. На дорогах страны гололедица.

"Обращаемся к водителям: Будьте внимательными за рулем, следите за дорожной обстановкой и соблюдайте правила дорожного движения. Паркуя свои транспортные средства, позаботьтесь, чтобы они не стали препятствием в работе снегоуборочной техники", - призвали в Патрульной полиции автолюбителей.

Кроме этого правоохранители призвали водителей автотранспорта звонить по номеру "102" или сообщить аварийным службам, если они увидят во время движения, что кто-то попал в затруднительное положение из-за непогоды.

"Просьба к водителям крупногабаритных транспортных средств по возможности воздержаться от поездок по регионам, где будет царить непогода", - добавили в Патрульной полиции Украины.