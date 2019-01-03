На Донбассе в четверг боевики один раз нарушили "режим тишины", украинские военные не пострадали – ООС

На Донбассе с начала четверга по состоянию на 18:00 боевики один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

"В течение этих суток в период с 00:00 до 18:00 российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не зафиксировано", - сказано в сводке пресс-центра ООС на странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем в районе хутора Вольный на луганском направлении.

"Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий объединенных сил не пострадал", – сказано в сводке.

Отмечается, что украинские военные продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - сказано в сводке.