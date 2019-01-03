События

17:46 03.01.2019

Нефть Brent перешла к росту, поднялась выше $55 за баррель

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Нефть Brent перешла к росту, поднялась выше $55 за баррель

 Цены на нефть обеих эталонных марок в четверг перешли к росту на сообщениях о самом значительном снижении добычи в странах ОПЕК за два года.

Однако слабые данные о перерабатывающей промышленности США и сигналы о дальнейшем торможении роста китайской экономики привели к возобновлению снижения для североамериканской нефти.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:10 кв увеличилась на $0,15 (0,27%), до $55,06 за баррель. Ранее в ходе торгов Brent поднималась до $56,30 за баррель.

Контракты на нефть WTI с поставкой в феврале на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на $0,15 (0,32%) - до $46,39 за баррель.

Добыча нефти всеми государствами ОПЕК в прошлом месяцем сократилась на максимальную величину за почти два года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Bloomberg среди трейдеров и аналитиков, а также данные о движении танкеров. ОПЕК в декабре уменьшила добычу нефти на 530 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 32,6 млн б/с.

Саудовская Аравия снизила экспорт нефти в декабре до 7,253 млн б/с по сравнению с 7,717 млн б/с месяцем ранее на фоне уменьшения поставок в США и Китай. Добыча Ирана снизилась на фоне возобновления санкций США, а в Ливии работа на крупнейшем нефтяном месторождении остановилась из-за протестов.

Как сообщалось, страны ОПЕК+ в декабре договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей с уровней октября 2018 года, государства начнут уменьшать производство нефти с января 2019 года.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре 2018 года упал самыми быстрыми темпами с 2008 года - до 54,1 пункта с 59,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные ISM. Декабрьское значение показателя является минимальным за два года.

Консенсус-прогноз экспертов предполагал уменьшение показателя до 57,5 пункта. Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о снижении деловой активности в указанном сегменте экономики, выше 50 пунктов - о ее росте.

Теги: #цены #нефть
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